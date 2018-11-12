إقبال ضعيف على إعادة انتخابات اتحاد طلاب فى إعلام القاهرة

شهدت إنتخابات إتحاد طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة إقبال ضعيف فى الساعات الأولى لانتخابات الإعادة.



و قال محمد عطران المشرف على اللجنة الاولى فى انتخابات الكلية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الاقبال ضعيف بسبب وجود أجازة لطلاب الفرقة الأولى اليوم و هى الفرقة الوحيدة التى تتم بها إنتخابات بعد حسم باقى الفرق بالتزكية أمس.



وتجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه على مستوى كليات الجامعة فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر یجري انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.