ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إقبال ضعيف على إعادة انتخابات اتحاد طلاب فى إعلام القاهرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
عمر سلامة
شهدت إنتخابات إتحاد طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة إقبال ضعيف فى الساعات الأولى لانتخابات الإعادة.

و قال محمد عطران المشرف على اللجنة الاولى فى انتخابات الكلية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الاقبال ضعيف بسبب وجود أجازة لطلاب الفرقة الأولى اليوم و هى الفرقة الوحيدة التى تتم بها إنتخابات بعد حسم باقى الفرق بالتزكية أمس.

وتجري انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه على مستوى كليات الجامعة فى 14 نوفمبر، وفي اليوم التالي 15 نوفمبر یجري انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ12

شاهد.. الإمارات تسير جسرا جويا لمساعدة المتضررين بالأردن

شاهد... انهيار كوبري وابتلاع سيارة نقل محملة بالأخشاب في الشرقية

آثار مصرية للبيع بأعلى سعر في مزاد سوثبي وكريستيز بـ لندن..صور

نقيب الممثلين لـ صدى البلد: لن نسمح لـ حمو بيكا بالتمثيل

البرلمان يوافق على المادة المتعلقة بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين

مفتي الجمهورية السابق يوضح حكم لبس الرجال للياقوت والألماس.. فيديو

أبولون اليوناني لصدى البلد: لن نستغني عن شيكابالا

بكام لوحة سيارتك.. الإمارات تبيع 5 لوحات أرقام سيارات بـ11 مليون درهم

ياسمين صبري تكشف عن رأيها في حمو بيكا

وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة بتطبيق اتفاقية رسوم الجمارك على السيارات الأوروبية

ميدو يهاجم شناوي الأهلي ويختار الأفضل لحراسة مرمى المنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

فيديو

التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو
البيئة: تجميع 90% من قش الأرز على مستوى الجمهورية لمنع حرقه..فيديو
شاهد.. عمليات البحث عن غارقين بالوحول في الأردن
رئيس وزراء تونس: الدولة تواصل حربها ضد الفساد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟