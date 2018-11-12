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منوعات

مصر والأردن وجهة السياح في العام الجديد 2019

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
أماني إبراهيم
أعلنت شركة "ترافل مارفل"، عن برنامج رحلاتها الجديدة، وتضمنت رحلات إلى مصر، والأردن، والأراضي المحتلة.

يتضمن برنامج الرحلات، جولة لمدة 15 يوما في مصر، سيكون من ضمنها أربعة ليال على متن سفينة بنهر النيل، وهي سفينة "ليلى الملكية"، وسـ يستمتع خلالها السياح بأبرز المعالم السياحية في مصر، ومنها جولتين في مدينتي القاهرة والأقصر، وفقًا لموقع traveller.

وستكون الرحلة المشابهة لها في مراكب شرعية بالأردن، حول جزيرة كيتشنر، وتناول السياح الطعام في مطاعم البتراء، وزيارة عمان، والعقبة، والبترا.
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