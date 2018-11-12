العليا للحج :700 شركة سياحية وثقت عقودها لتنفيذ رحلات العمرة

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن انطلاق أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، لتعود للعمل على مدار العام.



وأكد "شيحة" في تصريح لـ"صدي البلد" أن الأسعار عقب فتح العمرة على مدار العام ستشهد انخفاضا بنسبة 40% من درجة الأنفاق مشيرا الي أن عدد تأشيرات العمرة مقدر بـ 400ألف تأشيرة للشهور الواقعة قبل رمضان و 100 الف سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان باجمالي عدد 500 الف تأشيرة ستنفذعلي مدار العام .



أضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الي ان أسعار تذكرة سفر المعتمر بمصر للطيران ستشهد انخفاضا قرابة 1000 جنية نتيجة فتح مساحة تنفيذ العمرة عل مدار العام.



اشار الي أن أخر موعد لتوثيق عقود الشركات السياحية المنفذة للعمرة 10 ديسمبر حيث منحت اللجنة العليا للحج والعمرة للشركات المنفذة للعمرة قرابة 50 يوما لانهاء التوثيق علما بأنة تقدم حتي الان 700 شركة لتوثيق عقودها بوزارة السياحة .



وحول اقرار 2000 جنيه علي متكرري العمرة والقضية المرفوعة لالغائها أوضح انه الجميع ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء المصري .

