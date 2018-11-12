شاهد..مصر تضخ 10 مليارات دولار للتنقيب عن البترول والغاز

عرضت فضائية "السعودية الإخبارية"،اليوم الإثنين، تقريرًا حول ضخ مصر 10 مليار دولار للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وتنمية الحقول المكتشفة خلال العام المالى 2018\2019.





وتسعى مصر لعقد العديد من المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البترول والغاز الطبيعى، كما تسعى لأن تكون مصدر الطاقة بالشرق الأوسط.





وقال الدكتور جمال القليوبى أستاذ الهندسة والبترول، إن مصر لديها أكثر من 9 شركات عالمية للاستثمار فى البترول الناتج من البحر الأحمر والبحر المتوسط.



