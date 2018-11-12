ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد..مصر تضخ 10 مليارات دولار للتنقيب عن البترول والغاز

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "السعودية الإخبارية"،اليوم الإثنين، تقريرًا حول ضخ مصر 10 مليار دولار للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى وتنمية الحقول المكتشفة خلال العام المالى 2018\2019.

وتسعى مصر لعقد العديد من المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال البترول والغاز الطبيعى، كما تسعى لأن تكون مصدر الطاقة بالشرق الأوسط.

وقال الدكتور جمال القليوبى أستاذ الهندسة والبترول، إن مصر لديها أكثر من 9 شركات عالمية للاستثمار فى البترول الناتج من البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ومن المتوقع زيادة الإنتاج والاحتياطى لمصر خلال السنوات القادمة فى ظل التوسع الجاري من توقيع العديد من الاتفاقيات للبحث والتنقيب.
loading...

ترشيحاتنا

فرج عامر يفتح النار على الاهلي لهذا السبب

اختفاء عروس قبل زفافها بالدقهلية فى ظروف غامضة

شاهد..مصر تضخ 10 مليارات دولار للتنقيب عن البترول والغاز

البرلمان يوافق على المادة المتعلقة بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين

ضبط موظفة استولت على مليونى جنيه من أموال المواطنين فى بورسعيد.. صور

ميدو يؤدي مناسك العمرة ..صورة

شاهد.. الصورة الأولى لشهداء غزة بعد القصف

ياسمين صبري تكشف عن رأيها في حمو بيكا

سفير السعودية في ألمانيا: ابن عمي ولي العهد بريء من دم خاشقجي

مفاجأة .. الأهلى لم يتقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الترجي

فيديوجراف.. ذبحت زوجها وصنعت منه شوربة أطعمتها للأطفال

بعد ضياع الحلم الأفريقي.. أهلاوية: عاوزين لاعيبة رجالة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

فيديو

التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو
البيئة: تجميع 90% من قش الأرز على مستوى الجمهورية لمنع حرقه..فيديو
شاهد.. عمليات البحث عن غارقين بالوحول في الأردن
رئيس وزراء تونس: الدولة تواصل حربها ضد الفساد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟