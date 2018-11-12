تطوير الخدمات بالمنشآت الرياضية بالعريش

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تطوير الخدمات المقدمة المنشآت الرياضية التابعة لاستاد العريش بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.



وقال الكابتن هاني أمين مدير استاد العريش الرياضي أنه جار تركيب نظام تدفئة حمام السباحة الأوليمبي خلال الاسبوع القادم لتشغيله طول العام.



وأضاف مدير الاستاد الرياضي انه تم بالفعل التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال تركيب خطوط الغاز والوصلات الداخلية لنظام الغلايات الخاصة بتدفئة مياه حمام السباحة الأوليمبي نحو مليون جنيه .



واشار الى ان النظام الجديد يكفل تشغيل حمام السباحة طول العام أمام طلاب المدارس وشباب الجامعات بما يسهم في زيادة إيرادات الاستاد والتي سيتم استغلالها في أعمال الصيانة وتطوير الخدمات المقدمة.