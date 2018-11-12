جارديان: فشل المحاولات الأوروبية لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية

ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن المحاولات الأوروبية لوقف بيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية قد باءت بالفشل على رغم من الحملة التي تقودها عدد من الدول ضد الرياض بعد الاتهامات المزعومة ضدها في حادث وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية المملكة في اسطنبول.



وأضافت الصحيفة البريطانية وفقا لتقرير نشرته، اليوم الاثنين، لقد تابعت بريطانيا خطبتها الحماسية في المملكة العربية السعودية على الرغم من الترتيبات التي نتجت حول ملف وفاة الصحفي جمال خاشقجي، حيث التقى دبلوماسيون ومسؤولو وزارة الدفاع بنظرائهم في المملكة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الأوثق، وفقا للزيارة التي يجريها وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت، وسايمون ماكدونالد مبعوث رئيسة الوزراء تريزا ماي



وتابعت الصحيفة أن المناقشات بين مسئولي بريطانيا ونظرائهم في السعودية دارت مع دخول بريطانيا المرحلة الأخيرة من المفاوضات لبيع المزيد من طائرات تايفون إلى الرياض، وهي مماثلة لتلك المستخدمة في حرب التحالف العربي ضد الإرهاب في اليمن بقيادة السعودية، والتي تنتقدها بريطانيا وأوروبا.



واشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تبيع مليارات الجنيهات من الأسلحة لدول التحالف العربي وتحرص على تعزيز علاقاتها بها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.



ولفتت ذا جارديان في تقريرها المنشور اليوم إلى أنه في يوليو من العام الماضي، أكدت الحكومة البريطانية أنها أنشأت مجموعة عمل مخصصة لمنطقة الخليج لتعزيز الحوار الرفيع المستوى مع الشركاء التجاريين الرئيسيين من أجل تطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية.



وأضافت: منذ ذلك الحين، زار الموظفون المدنيون المنطقة بشكل منتظم لإجراء محادثات سرية للإعداد لصفقات مستقبلية بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.



كما زار وفد من وزارة التجارة الدولية غرفة تجارة المنطقة الشرقية في الدمام في المملكة العربية السعودية في 2 أكتوبر - تزامنا مع اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي.



ووفقا للصحيفة، شدد نائب المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط ومدير التجارة في المملكة العربية السعودية، أليستر لونج، على أن بريطانيا حريصة على إنشاء أسواق بديلة وأن المملكة العربية السعودية هي على رأس هذه الأسواق.



كما زار وفد حكومي بريطاني آخر الرياض، في 31 أكتوبر، لعقد اجتماع مع أمانة مجلس التعاون الخليجي.



وقال بيان صحفي من المجلس إن الاجتماع ناقش توسيع آفاق التعاون السياسي والأمني ​​والعسكري والتجاري