ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جارديان: فشل المحاولات الأوروبية لوقف بيع الأسلحة إلى السعودية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:11 م
صفقة طائرات تايفون
صفقة طائرات تايفون بين بريطانيا والسعودية
على صالح
ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن المحاولات الأوروبية لوقف بيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية قد باءت بالفشل على رغم من الحملة التي تقودها عدد من الدول ضد الرياض بعد الاتهامات المزعومة ضدها في حادث وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية المملكة في اسطنبول.

وأضافت الصحيفة البريطانية وفقا لتقرير نشرته، اليوم الاثنين، لقد تابعت بريطانيا خطبتها الحماسية في المملكة العربية السعودية على الرغم من الترتيبات التي نتجت حول ملف وفاة الصحفي جمال خاشقجي، حيث التقى دبلوماسيون ومسؤولو وزارة الدفاع بنظرائهم في المملكة لمناقشة العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الأوثق، وفقا للزيارة التي يجريها وزير الخارجية البريطاني جرمي هانت، وسايمون ماكدونالد مبعوث رئيسة الوزراء تريزا ماي

وتابعت الصحيفة أن المناقشات بين مسئولي بريطانيا ونظرائهم في السعودية دارت مع دخول بريطانيا المرحلة الأخيرة من المفاوضات لبيع المزيد من طائرات تايفون إلى الرياض، وهي مماثلة لتلك المستخدمة في حرب التحالف العربي ضد الإرهاب في اليمن بقيادة السعودية، والتي تنتقدها بريطانيا وأوروبا.

واشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تبيع مليارات الجنيهات من الأسلحة لدول التحالف العربي وتحرص على تعزيز علاقاتها بها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ولفتت ذا جارديان في تقريرها المنشور اليوم إلى أنه في يوليو من العام الماضي، أكدت الحكومة البريطانية أنها أنشأت مجموعة عمل مخصصة لمنطقة الخليج لتعزيز الحوار الرفيع المستوى مع الشركاء التجاريين الرئيسيين من أجل تطوير علاقاتنا التجارية والاستثمارية.

وأضافت: منذ ذلك الحين، زار الموظفون المدنيون المنطقة بشكل منتظم لإجراء محادثات سرية للإعداد لصفقات مستقبلية بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

كما زار وفد من وزارة التجارة الدولية غرفة تجارة المنطقة الشرقية في الدمام في المملكة العربية السعودية في 2 أكتوبر - تزامنا مع اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي.

ووفقا للصحيفة، شدد نائب المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط ومدير التجارة في المملكة العربية السعودية، أليستر لونج، على أن بريطانيا حريصة على إنشاء أسواق بديلة وأن المملكة العربية السعودية هي على رأس هذه الأسواق.

كما زار وفد حكومي بريطاني آخر الرياض، في 31 أكتوبر، لعقد اجتماع مع أمانة مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيان صحفي من المجلس إن الاجتماع ناقش توسيع آفاق التعاون السياسي والأمني ​​والعسكري والتجاري
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على قصة فيلم يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني.. فيديو

فرج عامر يفتح النار على الاهلي لهذا السبب

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للوصل الإماراتي

نجم الأهلي السابق: عبد الله السعيد وراء ضياع اللقب الإفريقي

فيديوجراف.. ميسي في المقدمة ومحمد صلاح مفاجأة.. هدافو العالم فى 2018

نجوم أجانب فى أفلام مصرية.. ومصريون بأعمال عالمية .. محمد كريم يشارك نيكولاس كيدج .. وخالد أرغينتش يصارع أمير كرارة فى كازابلانكا.. عمرو واكد يدهش الجميع فى الخارج بعد فيلم لوسى

التجارة: لا يجوز لمصر إرجاء إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار خلال الأسبوع الجاري..فيديو

بعد ضياع الحلم الأفريقي.. أهلاوية: عاوزين لاعيبة رجالة.. فيديو

محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ12

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

فيديو

التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو
البيئة: تجميع 90% من قش الأرز على مستوى الجمهورية لمنع حرقه..فيديو
شاهد.. عمليات البحث عن غارقين بالوحول في الأردن
رئيس وزراء تونس: الدولة تواصل حربها ضد الفساد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟