محافظ مطروح يشهد حفل تخريج أول دفعة بالجامعة.. صور

شهد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح حفل تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مطروح البالغ عددهم 450 خريج، بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية والدكتور محمد اسماعيل رئيس جامعة مطروح، واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، والنائب سليمان فضل عضو مجلس النواب، وعمداء الكليات، وعمد ومشايخ مطروح، وأولياء الأمور والخريجين.



وقدم محافظ مطروح التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم وأساتذتهم، مؤكدًا شعوره وكافة أبناء مطروح بالفخر مع تخريج أول دفعة تحمل اسم جامعة مطروح، مع بدء استعدادهم ليس فقط لمسيرتهم المهنية وتحقيق الذات، ولكن أيضًا لظهور جامعتهم بالمظهر العلمى والعملى المشرف مع شكره لجامعة مطروح لتكريم أبنائها.



وأضاف أن جميع الجهود تتضافر بالمحافظة لتكون جامعة مطروح منارة للبحث العلمي تواكب ليس الجامعات المصرية فقط ولكن العالمية أيضًا مع تقديم كافة أوجه الدعم للعمل على تخريج كوادر متخصصة فى كافة المجالات والتخصصات، والعمل على الإسراع في إقامة الكليات التى يحتاج إليها أهالي المحافظة خاصة كليات الطب مع العمل على إقامة مجمع طبى للجامعة.



ولفت إلى أنه يتم السعى لإقامة كافة الكليات التى تحتاج إليها أرض مطروح، ومواكبة كل ما هو جديد على صعيد العلم الحديث من خلال عقول وإبداعات الخريجين والعلماء من هذه الكوكبة الحاضرة اليوم.



كما شهد الحفل تكريم أوائل الخريجين وإهدائهم شهادات تقدير، وتبادل الدروع.

