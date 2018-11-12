الرئيس السيسي يتوجه إلى إيطاليا في زيارة رسمية لمدة يومين

غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، متوجها إلى مدينة باليرمو الإيطالية، فى زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى.



وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بان الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشارك فى اعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.