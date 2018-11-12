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محافظات

محافظ المنيا: توقيع 157 عقدا لتقنين 8 آلاف فدان من أراضي الدولة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا ، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الان بلغ 157 عقدًا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية ، وذلك بإجمالي مساحات تصل إلى حوالي 8 آلاف فدان، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% ، والتي بلغت 113 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره المحافظ لعرض اللجنة الفنية والتقييم لحالات أراضي أملاك الدولة بالصحراوي الغربي طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وكذلك تحديد مقابل الانتفاع لتلك الحالات .

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة والعقيد أكرم على المستشار العسكري بالمحافظة والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.

وجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لانجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات ، مشيدا بجهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة في تحقيق هذا الانجاز.

وأوضح قاسم أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.
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