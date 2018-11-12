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ديني

تعليق المفتي السابق على سيدة ترفض ارتداء الحجاب بعد الحج ..فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:20 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحجّ فَرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ بشروطِه وهي: «العقل والبلوغ والاستطاعة»، وهناك شرط خاصٌّ بالنِّساءِ وهو «عَدَمُ العِدّ».

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «قمت بالحج العام الماضي ولكني لم أرتدي الحجاب بعد عودتي فهل معنى ذلك أنه لم تقبل حجتي؟»، أن حجك غفر لك ذنوبك الماضية، ومعك الآن دفتر جديد تسجلي فيه الأعمال الصالحة كيفما تشائين، والعاقل يحقق مع نفسه ويتدبر.

وأكد أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

واستشهد بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ» [الأحزاب: 59]. وقال تعالى في سورة النور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31].

وأوضح أن المراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر.

ونبه على أن الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.
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