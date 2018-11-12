ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

التراث الثقافي ومقوماته..محاضرة فى بيت المعمار غدًا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي

يقيم بيت المعمار المصري" بدرب اللبانة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء، محاضرة بعنوان "علم التراث الثقافي ومقوماته في مصر".

يحاضر في الندوة المهندس كريم بدر، والتي تتناول قضية التراث الثقافي ومفهومه وأنواعه، وملامح التراث الثقافي في حياتنا اليومية، من خلال عرض لمجموعات من الصور الفوتوغرافية لعناصر تراثية متنوعة والتعليق عليها.

كريم بدر مهندس ومصور فوتوغرافي، متخصص في إدارة التراث الثقافي، ومهتم بالعناصر المختلفة للتراث ومنها التراث المعماري بمدن مصر والذي يرصد التغيرات الثقافية والإجتماعية للمجتمع والثقافة الجمالية والفنية المصرية، شارك في العديد من المعارض الفنية وله أعمال منشورة في مجلات مختلفة تهتم بالتراث .
loading...

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. ذبحت زوجها وصنعت منه شوربة أطعمتها للأطفال

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

إحباط محاولة انتحارى الهجوم على كمين فى العريش بحزام ناسف.. صور

شاهد.. الإمارات تسير جسرا جويا لمساعدة المتضررين بالأردن

ميدو يؤدي مناسك العمرة ..صورة

بعد إثارته للجدل.. معلومات لا تعرفها عن قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي

علاء ميهوب: ضياع اللقب الأفريقي نقطة انطلاق للأهلي

بعد ضياع الحلم الأفريقي.. أهلاوية: عاوزين لاعيبة رجالة.. فيديو

مفاجأة .. الأهلى لم يتقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الترجي

اختفاء عروس قبل زفافها بالدقهلية فى ظروف غامضة

شاهد... انهيار كوبري وابتلاع سيارة نقل محملة بالأخشاب في الشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

فيديو

رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو
التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟