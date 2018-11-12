التراث الثقافي ومقوماته..محاضرة فى بيت المعمار غدًا



يقيم بيت المعمار المصري" بدرب اللبانة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء، محاضرة بعنوان "علم التراث الثقافي ومقوماته في مصر".



يحاضر في الندوة المهندس كريم بدر، والتي تتناول قضية التراث الثقافي ومفهومه وأنواعه، وملامح التراث الثقافي في حياتنا اليومية، من خلال عرض لمجموعات من الصور الفوتوغرافية لعناصر تراثية متنوعة والتعليق عليها.



كريم بدر مهندس ومصور فوتوغرافي، متخصص في إدارة التراث الثقافي، ومهتم بالعناصر المختلفة للتراث ومنها التراث المعماري بمدن مصر والذي يرصد التغيرات الثقافية والإجتماعية للمجتمع والثقافة الجمالية والفنية المصرية، شارك في العديد من المعارض الفنية وله أعمال منشورة في مجلات مختلفة تهتم بالتراث .