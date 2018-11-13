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ديني

أمين الفتوى يوضح شروط قضاء الصلاة الفائتة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل من فاته صلاة، وجب عليه قضاؤها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك

وأضاف " وسلم" في إجابته عن سؤال مضمونة " فاتني صلاة العصر واذن المغرب فكيف لي قضاء العصر ؟ "، أننا إّذا كنا في حدود صلاة يوم واحد وليلة ولم نصل إلى أكثر من ذلك، فيجب مراعاة الترتيب، أي نصلي العصر بنية القضاء ثم نصلي المغرب


وأوضح أمين الفتوى، أنه إذ كانت الصلاة الفائتة أكثر من فرض في يوم وليلة أو أكثر من خمس صلوات متتالية، في هذه الحالة يصلي مع كل فرض حاضر فردا من جنسه مما عليه من الصلاة الفائتة
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