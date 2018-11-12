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مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
ندى فتح الله
قال عمر حسين مؤسس حملة "توعية" للحماية من مخاطر السوشيال ميديا، إن الهدف من تلك المبادرة توعية المجتمع بأكمله وليس الشباب فقط، بداية من 13 عاما وحتى أكثر من 60 عامًا.

وتابع "حسين" خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين، أن المجتمع المصري يواجه مخاطر كبيرة عن طريق السوشيال ميديا، حيث إن هناك الكثير من الجهات الخارجية تعمل على تخريب الدولة عن طريق السيطرة على عقول الشباب.

وأردف "حسين" أن تلك المبادرة لا تهدف فقط للتوعية ضد المخاطر، بل تحويل الفرد إلى إيجابي في إستخدامه وتعامله لها بما يخدم أهدافه الشخصية وأهداف الدولة في محاربة أي مصدر يحاول تخريبها.
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