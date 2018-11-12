حملة للتعريف بنبي الرحمة بمساجد المنيا

عقدت مديرية الأوقاف بالمنيا سلسلة اجتماعات برئاسة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا مع مديري الإدارات الفرعية للترتيب لحملة التعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



أكد وكيل وزارة الأوقاف أن حملة التعريف بالنبي محمد في هذه المرحلة هي من أهم الواجبات والمهام الدينية والوطنية وعلينا انتهاز فرصة مناسبة المولد النبوي الشريف للتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجوانبه العظيمة في رسالته التي جاءت للناس كافة ووسعت كل المخلوقات حتى شهد له الجميع بسمو أخلاقه وعظمة رسالته.



مؤكدا على ضرورة إرسال القوافل وعقد الندوات الدعوية بجميع مساجد الإدارات وخاصة المناطق التي في حاجة إلى هذه الندوات.



