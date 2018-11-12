الأوقاف تطلق كتائب النور لمواجهة أفكار الجماعات المتطرفة.. 60 ألف إمام وخطيب يشاركون في الحملة العالمية للتعريف بالرسول.. والواعظات والراهبات إيد واحدة في خدمة الوطن

60 ألف إمام وخطيب في حملة التعريف بالنبي عالميا بعدة لغات

الجماعات الإرهابية تستغل المخدرات فى ضرب الدول وتمويل عملياتهم

تدريب الواعظات والراهبات لتأصيل العيش المشترك بين المسلمين والأقباط









حملة عالمية للتعريف برسول الإنسانية

حملة وطن بلا إدمان

حملة معا فى حب مصر للواعظات والراهبات

أطلقت وزارة الأوقاف عددا من الحملات لنشر الفضيلة والفكر والأخلاق والسلوكيات البناءة فى مواجهة دعاوى التخريب، وأطلقت عليها " كتائب التنوير "وهي حملة "وطن بلا إدمان" و حملة "تعرف رسول الإنسانية" و حملة "واعظة وراهبة معا فى حب مصر".وتطلق الأوقاف، مسارات علمية ودعوية لتعزيز هدفها فى نشر الوسطية بإيجاد كوادر متخصصة فى الوعظ والدعوة وتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية بوسطية لمواجهة الفكر بالفكر، عبر تدريب وإعداد الدعاة والواعظات فى "أكاديمية الأوقاف" و معهد إعداد "محفظى القرآن الكريم" ومراكز "الثقافة الإسلامية" كبديل علمى وسطى يجيش العامة فى مواجهة التيارات حيث تفتح هذه التكوينات أبوابها لمن يرغب فى اللحاق بها.وهذه الحملات هي:حيث قررت وزارة الأوقاف إطلاق حملة تعريفية عالمية عن الرسول ( ص ) ورسالته باللغات المختلفة طوال شهر ربيع الأول، بقصد بيان سمو أخلاقه ورسالته السمحة الغراء، وبيان أوجه إنسانيتها وكونها رحمة للعالمين أجمعين، وبيان ونفي ودحض ما لحق بها من زيغ وزيف المتطرفين .وأوضحت أن الحملة يشارك بها 60 ألف إمام وخطيب على مستوى الجمهورية وتنطلق من خلال عدة فعاليات تشمل الخطب والندوات والإصدارات والمترجمات، وموقع الوزارة وأئمتها الموفدون لمختلف دول العالم وذلك تحت عنوان "رسول الإنسانية".وأضافت أنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة الأولى ٢ ربيع الأول "الرسول (ص) كما يجب أن نعرفه" وموضوع خطبة الجمعة الثانية ٨ ربيع الأول "حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء" وموضوع الجمعة الثالثة ١٥ ربيع الأول "عالمية الرسالة المحمدية كما يجب أن نفهمها" ، وموضوع الجمعة الرابعة ٢٢ ربيع الأول "خيرية الأمة وخيرية رسولها .. وكيف نحقق خيرية الأمة الآن"، وذلك مع كتابة هذه الخطب كتابة علمية تراعي فقه الواقع وظروفه ومتطلباته وترجمتها للغات المختلفة ونشرها على نطاق واسع طباعيا وإلكترونيا، إضافة إلى المحاضرات والندوات التي تتناول جوانب متعددة من سيرته العطرة وسنته المشرفة طوال هذا الشهر؛ ليعرف العالم كله ما هو الإسلام، ومن هو نبي الرحمة ، ونبي الإسلام، ونبي الإنسانية، ونبي السلام، وسيكون مجال المشاركة في الحملة متاحا لكل محبي رسول الله (ص) ومحبي الإنسانية ومحبي السلام، وذلك من خلال الآلية والفعاليات التي نعلنها لاحقا على موقع الوزارة الرسمي "أوقاف أونلاين".وأعلن محمود الشريف، نقيب الأشراف، ووكيل أول مجلس النواب، انضمام النقابة إلى حملة "رسول الإنسانية"، التي أعلنتها وزارة الأوقاف، احتفالًا بذكرى المولد النبوي، على مدار شهر ربيع الأول، مؤكدًا تقديره لدور الحملة في التعريف بسماحة الإسلام والسيرة العطرة لخير الأنام سيدنا محمد.كما أعلنت مشيخة الطرق الصوفية، من خلال شيخ مشايخها عبد الهادي القصبي، الانضمام للحملة، تقديرًا لدورها العالمي في التعريف بسماحة الإسلام والسيرة النبوية.كما أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبادرة وطن بلا إدمان و مخدرات وتدخين، مضيفا أن كل ما يغيب العقل فهو حرام.وأضاف الوزير، خلال مؤتمر إطلاق حملة وطن بلا إدمان بديوان الوزارة، أن العلة فى تحريم المخدرات هو محرم حتى لو كان مصنوعا من أشياء غير تقليدية.وأوضح أن الجماعات الإرهابية بدأت تستغل المخدرات فى ضرب الدول وتمويل عملياتهم الإرهابية، حيث يوجد ارتباط بين المخدرات وزراعته والإرهاب وسهولة تجنيد الشباب المدمن.كما أطلق وزير الأوقاف دورة «معا في خدمة الوطن» لتدريب المدربين والمدربات للواعظات من وزارة الأوقاف، وراهبات وخادمات من الكنائس المصرية.وتدور فعاليات الدورة حول مفاهيم احترام وتقدير وحماية الأديان وبخاصة للمرأة، مستهدفة رفع المهارات في مجال نشر المواطنة وفقه العيش المشترك بين جمهور المستهدفين والمستهدفات من المواطنين وإزالة الفجوة المعرفية الخاصة بتعاليم الأديان لدى المتلقين والمتلقيات .وتؤكد الدورة على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية في هذا الخصوص في سبيل نهضة الوطن ورقيه والحفاظ على تماسك وقوة بنائه وأمنه وسلامه الاجتماعي.وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن سعادتها بالتواصل المثمر والمستمر مع الواعظات والراهبات وخادمات الكنائس لخدمة الوطن فى وقت حرج وصعب نحتاج فيه مجهوداتكن لتوعية المواطنين ببعض السلوكيات التى افتقدناها.كما طالبت بضرورة توثيق قصص نجاح لنماذج تم التواصل معهن من خلال مبادرة " معًا فى خدمة الوطن "نستنبط منها رسائل إنسانية لتسليط الضوء عليها وتوثيقها فى كتيب يصدر فى مارس القادم تزامنًا مع احتفالات المرأة المصرية ليكون منارة للأجيال القادمة مؤكدة أن العلاقة بين المسلمين والأقباط هى علاقة أخوة وترابط وأن المصريين جميعًا يعيشون فى نسيج واحد فى وطن واحد.