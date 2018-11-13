تعرف على حكم ستر القدمين للمرأة في الصلاة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء اختلفوا حول مسألة ستر المرأة لقدميها في الصلاة



وأضاف " وسام" في إجابته عن سؤال مضمونة " اصلي من غير جوارب هل صلاتي صحيحة ؟ "، أنه يجوز للمرأة بحسب المذهب الحنفي أن تصلي دون ستر القدمين، مفيدا بأن صلاتها السابقة صحيحة والقادمة صحيحة ايضا وان لم تستر قدميها.



وأوضح أمين الفتوى أنه من باب أولى ستر المراة لقدميها، وذلك خروجا من الخلاف ومراعاة لمذهب جمهور الفقهاء .

