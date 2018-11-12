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ديني

رئيس جامعة الأزهر: لدينا 52 مركزًا بحثيا .. ورسالتنا وسطية وتدعو للتعايش

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
استقبل صباح اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، معربا عن سعاتَهَ بحضور قامة كبيرة مثل الدكتور عصام شرف في رحاب أعرق وأكبر الجامعات في العالم، حيث قام بافتتاح مركز التنمية المستدامة للتعليم عن بعد.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة لديها 52 مركزًا بحثيا ذات طابع خاص، تقدم من خلالها العديد من الخدمات للمجتمع، مؤكدًا أن رسالة الأزهر الشريف تتسم بالوسطية وتدعو للتعاون المشترك والتعايش السلمي والانفتاح على الآخر.

وأشار إلى أن الأزهر دعا إلى ترك المصطلحات التي تدعو إلى العنصرية كاستخدام مصطلح «الأقلية» واستبداله بالمواطنة، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»، وقال أيضًا: «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»، موضحًا أن المولى -عز وجل- استخدم كلمة الناس في كلتا الحالتين، فكما أن العدل لا يتجزأ، فإنه لا إكراه في الدين.

وتابع: أن الله تعالى قال أيضًا: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، للتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد، لذا علينا احترام بعضنا بعضا، أما من يدعو لغير ذلك فهؤلاء لديهم أجندات خارجية يروجون وفقا لها ويسعون لعدم المجتمع، ومن المؤسف أن الأزهر الشريف حين يتم الاحتفاء به خارجيًا، يتم تقطيع أوصاله من بعض المغرضين داخليا.

ولفت إلى أن جامعة الأزهر تجري العديد من الدورات التدريبية المشتركة بينها وبين مختلف الجامعات داخل مصر وخارجها، بالإضافة لأنشطة الرابطة العالمية للأزهر.

من جانبه أكد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة ورئيس مشروع مركز التنمية المستدامة للتعليم عن بعد، أن المركز سيكون أول مركز للتعليم عن بعد بالجامعة وسيكون مركزًا لاستقطاب الخريجين أيضا.

وأوضح الدكتور أحمد نبيل مسئول التعاون الدولي بالجامعة والمشرف على المشروع،  أن المركز سيكون طفرة في علوم تكنولوجيا التنمية المستدامة بما يحتويه من أحدث أجهزة التعليم الحديثة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأبدى دكتور عصام شرف، في ختام زيارته لمركز التنمية المستدامة، ترحيبه الكامل بفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجامعة. 

في نهاية اللقاء أهدى  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة رئيس الجامعة "درع المركز" للدكتور عصام شرف، تعبيرًا عن شكره لتشريفة للجامعة، مؤكدا فتح أبواب التعاون مع مؤسسة شرف للتنمية المستدامة مستقبلًا.

حضر اللقاء الدكتور حسن سراج عميد كلية العلوم، والدكتور حشمت عميد كلية تربية، والشيخً علي صالح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات.
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