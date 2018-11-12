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رياضة

حسن مصطفى يهنئ اتحاد اليد لحصوله على أفضل اتحاد في أفريقيا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:51 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تلقى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، خطابا من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قدم خلاله التهنئة للمهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة حصول الاتحاد المصري على لقب أفضل اتحاد على مستوى القارة الأفريقية.

وقال الدكتور حسن مصطفى في خطابه: "مما لا شك فيه أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهد وعمل كبير لكم ولكل الأجهزة واللجان العامة بالاتحاد".

واختتم رئيس الاتحاد الدولي خطابه قائلا: "تمنياتي لكم بالمزيد من الإنجازات لرفع اسم كرة اليد المصرية بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة".

كان الاتحاد المصري لكرة اليد قد حصل على لقب أفضل اتحاد في القارة للعام الحالي ٢٠١٨، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي الشهر الماضي، عقب تتويج منتخبي الشباب والناشئين بيطولتي أمم أفريقيا، وسلم منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي كأس الأفضل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري.
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