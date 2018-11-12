الكنيسي: ياسر عرفات مازال رمزًا للنضال الفلسطينى..فيديو

قال الإعلامي حمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يمثل أيقونة النضال الفلسطيني ؛حيثُ أنه بذل جهود كثيرة من أجل القضية الفلسطينية .



وأعرب "الكنيسي"خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري بفضائية mbc مصر،اليوم الإثنين، عن استيائه مما حدث في فلسطين مؤخرا، مناشدا قيادات فتح و حماس بضرورة توحيد صفوف الجيش الفلسطيني لأن ما حدث هو انشقاق عبثي يضعف من موقف القضية الفلسطينية .



وأضاف"عضو الهيئة الوطنية للإعلام " أن قوات الإحتلال الإسرائيلي وضعوا قانون يتعمد تهويد دولة فلسطين من خلال فرض اللغة العبرية وإلغاء اللغة الأساسية ، واقتصار حق تقرير المصير على اليهود فقط و منع الفلسطينيين في الخارج من العودة لأراضيهم.



