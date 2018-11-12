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أخبار البلد

عمرو حسن: اجتماع شهري لمديري أفرع المجلس القومي للسكان

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:46 م
لدكتور عمرو حسن مقرر
لدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان
عبدالصمد ماهر
اجتمع الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان ، اليوم الإثنين ، بمديري أفرع المجلس بالمحافظات ، وذلك لمتابعة الموقف السكاني والوقوف على معوقات العمل والسعي إلى حلها ، بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن بكل محافظة وفقا لخصوصيتها.

أكد " حسن " علي تكرار هذا الإجتماع وعقده شهريا لمديري الأفرع ،وذلك لمتابعة الموقف السكاني بالمحافظات وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.

أشار " مقرر المجلس " إلى الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية ، ممثلة في الرئيس السيسي والقيادة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان رئيس المجلس القومي للسكان ، لجهود المجلس في حل مشكلة الزيادة السكانية ، والسعي إلى تحقيق معدل نمو سكاني منخفض.

وكذلك دعم جهود المجلس في رفع خصائص السكان وتحقيق التنمية الشاملة وتقليل التفاوتات الديموجرافية والتنموية بين أقاليم ومحافظات مصر المختلفة ، بالإضافة إلى تحقيق توزيع أمثل للسكان بما يتجاوز المساحة المأهولة من مصر والتي لا تتجاوز 8% حاليا.
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