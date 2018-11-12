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أخبار البلد

ايتيدا تعقد ملتقى لتعريف شركات المعلومات بشروط دعم الصادرات

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:54 م
صورة ارشيفية -للشركة
صورة ارشيفية -للشركة
احمد عبد القوى
عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بمقرها بالقرية الذكية ملتقى لتعريف الشركات المحلية بشروط الحصول على دعم الهيئة عن عائدات صادراتهم خلال عام 2017.

ويستهدف البرنامج المعروف باسم Export IT تقديم الدعم الفني والمالي لتحفيز الشركات على زيادة صادراتهم الى الأسواق الخارجية، حيث يعمل البرنامج إلى جانب منظومة متكاملة من المبادرات التي تتبناها الهيئة على مساعدة الشركات في اختراق الأسواق العالمية وتنويع صادراتهم الرقمية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للكوادر المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وخصصت الهيئة ميزانية تقدر بــ 50 مليون جنيه لصالح الدورة الحالية من البرنامج، حيث حددت الهيئة حالات الحصول على الحد الأقصى لدعم الصادرات والتي تصل إلى 30% لأول مرة منذ انطلاق البرنامج مقسمة إلى 10 % إلى 20 % بحد أقصى وفقًا لحجم الشركة، بالإضافة إلى 5% دعمًا إضافيًا على صادرات التصميم الالكتروني e-Design والصحة الالكترونية e-Health والألعاب الالكترونية e-Gaming والتجارة الالكترونية e-commerce، و5% دعم إضافي للشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.

وكانت الهيئة قد وجهت الدعوة للشركات للتقدم للاستفادة من الدعم المالي المباشر والذي يتراوح بنسبة من 10 %الى 30 % بحد أقصى من القيمة المضافة لصادرات الشركات، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى للدعم والبالغ 2.5 مليون جنيه مصري أو 3 ملايين جنيه مصري للشركات العاملة أو التي لديها فروع في إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

وتضمن اللقاء التعريفي للشركات استعراض مراحل تنفيذ البرنامج والبنود والشروط الخاصة للالتحاق والمستندات المطلوبة وخطوات التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة الى شرح كيفية تقديم المستندات باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني.

ويأتى ذلك في إطار الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2018.

وقامت الهيئة من خلال 8 دورات متتالية للبرنامج بدعم 167 شركة بقيمة إجمالية 280 مليون جنيه والذي ساهم في وصول ايرادات الشركات الى ما يقرب من 6 مليارات جنيه مصري وذلك على مدار ثماني سنوات منذ بدايته في 2010.
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