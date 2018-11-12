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برلمان

برلمانى يتهم وحدة الرصف بكفر الشيخ بتسهيل الاستيلاء على المال العام

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماجدة بدوى
اتهم النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، وحدة الرصف بمحافظة كفر الشيخ، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، في رصف الطرق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات إحاطة، حول مشكلات الطرق والإنارة، بحضور وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى.

وقال الشرقاوى في كلمته، إن الأمر وصل إلى قيام وحدة الرصف بالمحافظة، إلى رصف طرق خاصة لأشخاص محددة في مركز مطوبس، مشيرا إلى أن ذلك تسهيل للاستيلاء على المال العام.

وأكد، أن كافة الطرق المرصوفة، غير مطابقة للحد الأدنى للمواصفات ، مطالبا بتشكيل لجنة لمعاينة طرق كفر الشيخ، ومراجعة ما تم رصفه لمحاسبة المقصرين.
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