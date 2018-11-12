1000منفذ لتسويق السلع الزراعية بأسعار مخفضة بمقرات جمعية الإصلاح

أشاد الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمبادرة الإصلاح بتخصيص 1000 منفذ لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة وذلك بمقرات الجمعية على مستوى الجمهورية حيث يساهم ذلك في الحد من الحلقات الوسيطة.



وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي أن القرى التي لا يوجد فيها مقر للاصلاح الزراعى سوف يتم إنشاء منفذ توزيع بها لتخفيف معاناة المواطنين، لافتا الي انه كلما زاد عدد المنافذ سيكون هناك روابط اكتر بين المنتح والمستهلك، وهو الأسلوب الأمثل لتخفيض الأسعار على المواطنين.



وقال ابوستيت أن هذا المشروع يؤكد أهمية دور الاتحاد التعاوني في خدمة المجتمع ويجب أن يكون مرتبط بخطط تنفيذية وجداول زمنية حتى يخرج إلى النور في أقرب وقت ممكن كما دعا الي اجتماع قريب لاعضاء الجمعية للاستماع الي وجهات النظر حول تطوير الاداء وتعظيم الفائدة، لافتا الي انهم يحملون مسئولية قطاع كبير يخدم مصر، وهناك ضرورة الاستفادة من كافة الامكانيات المتاحة ورؤوس الأموال لدفع حركة الإنتاج الزراعي بما يخدم المجتمع المصري ككل.



اشار ابوستيت الي اهمية التوسع في الاستثمار بالقطاع الداجني والحيواني والأسماك ، من أجل توفير البروتين بأسعار مخفضة .



ومن ناحيته قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن هناك توجيهات من وزير الزراعة بأن تتحول الهيئة الي كيان اقتصادي بجانب دورها الخدمي.



وأشار الفولي إلى مشروع 100 الف رأس تسمين ماشية، من بينها 50 الف رأس علي دورتين ، و 50 الف علي المنتفعين من الشباب بحيث تخصص للاسرة من 2 الي3 رأس بضمان حيازة المنتفع.



واضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة حققت أرباحا هذا العام 800 مليون جنيه.



ومن ناحيته قال مجدي شراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ان أرباح الجمعية هذا العام تجاوزت 38 مليون جنيه وانه جاري تطوير مشروعاتها في المحافظات التي تصل إلى مليار جنيه.



واضاف الشراكي أن الجمعية تعمل مع وزارة الزراعة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية ورعاية مصالح المزارعين.