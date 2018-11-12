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أخبار العالم

الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين و3 قنابل شمالي البلاد

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين وثلاث قنابل تقليدية الصنع في البليدة وعين الدفلي (شمال)، وأسلحة وذخائر بولاية تندوف (غرب).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان- أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز (دوريات) للجيش، أمس، إثر عمليات بحث وتفتيش بكل من البليدة وعين الدفلى، مخبأ للإرهابيين وثلاث قنابل تقليدية الصنع، فيما ضبطت مفرزة (دورية) أخرى بتندوف، إثر دورية استطلاعية، بندقية آلية رشاشة من نوع (FMPK) وأربعة أشرطة ذخيرة و(449) طلقة، بالإضافة إلى 46.2 كيلوجرام من المخدرات".

وأضاف البيان، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت قوات الجيش، بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار (جنوب)، عشرة منقبين عن الذهب من جنسيات مختلفة، وحجزت (21) مولدا كهربائيا، و(17) مطرقة ضغط، وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن، وكيلوجرام واحد من مادة "TNT"، بالإضافة إلى معدات تفجير.

وأشار إلى أن عناصر الدرك الوطني (التابع للجيش) أوقفوا خلال عمليات متفرقة، ثلاثة تجار مخدرات وضبطوا 7,2 كيلوجرام من المخدرات بكل من النعامة (غرب) وعين صالح (جنوب).

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (46) شخصا كانوا على قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران (غرب) والطارف (شرق).


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