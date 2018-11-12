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أخبار العالم

الرئيس الروسي: نولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الدول الإسلامية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الدول الإسلامية.

جاء ذلك في رسالة بوتين الترحيبية للمشاركين في اللقاء الرابع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي في محج قلعة عاصمة داغستان، والتي نقلها عنه رئيس تتارستان رستم مينيخانوف.

وقال بوتين - في رسالته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الاتحاد الروسي يرى أهمية كبرى لتعزيز علاقات الصداقة مع الدول الإسلامية على المستوى الثنائي أو من خلال منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى تقارب المواقف إلى حد ما فيما يتعلق بالعديد من القضايا العاجلة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي.

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده والدول الإسلامية ترغب في إقامة نظام عالمي ديمقراطي وعادل يعتمد على قواعد القانون، ويخلو من أي شكل من الأشكال التي تفرضها الأطراف القوية أو الضغوط الاقتصادية والمعلوماتية.

ولفت بوتين إلى أن موسكو ودول العالم الإسلامي لديها تعاون اقتصادي وعلمي وتكنولوجي وإنساني بناء، وكذلك شراكة في تسوية الصراعات المحلية ومواقف الأزمات، مؤكدا أن لقاء المجموعة الحالي مخصص لمسألة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال العمل مع الشباب وتنسيق الجهود في مجالات التعليم والثقافة.

يُشار إلى أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي تم تأسيسها عام 2006، تحت قيادة الدبلوماسي الروسي يفجيني بريماكوف والرئيس الأول لتتارستان مينتيمير شيميف وذلك بعد انضمام روسيا لمنظمة التعاون الإسلامي كمراقب.

وتتكون المجموعة من 33 شخصية عامة من 27 دولة من بينهم رؤساء حكومات سابقون، ووزراء خارجية وعلماء دين من إندونيسيا والمغرب والمملكة العربية السعودية وإيران والكويت ودول أخرى.

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