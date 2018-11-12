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تعليم

حفل غنائي لطلاب آداب القاهرة الموهوبين .. ديسمبر المقبل

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد محمد صلاح أحد أعضاء رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة القاهرة على تنظيم الكلية لحفل غنائي يتكون من طلاب الكلية الموهوبين.

وأوضح صلاح أنه من المقرر أن ينطلق الحفل منتصف ديسمبر المقبل وذلك قبل امتحانات نصف العام.

وذكر محمد أن الحفل الغنائي سيقدم أغانى وطنية واوبرا وعربية وعروض فنية مختلفة داعيا الطلاب الموهوبين للمشاركة فى التدريب الحالى الذى تنظمه الكلية.
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