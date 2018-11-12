خبراء بجامعة المنوفية: مصر لن تعاني من الفقر المائي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة المنوفية ضمن فعاليات اليوم الثاني للاسبوع البيئي السادس ندوة تحت عنوان "الأمن المائي وتطورات سد النهضة".



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف رصد المخاطر المائية ووضع مصر المائي في المستقبل.



استهل قرمان الندوة بالتأكيد على أن إدارة الموارد الطبيعية هو أعظم شأنا من توافرها مشيرا الى أن معظم دول حوض النيل لا تفتقر الى الموارد الطبيعية والمائية لسد احتياجاتها بقدر افتقارها لاستراتيجية مائية تنقذ الموارد المتاحة من التبدد مشيرا الي دور السد العالي باعتباره أعظم مشروع في تاريخ مصر وهو الحامي لها في الماضي والمستقبل كما وجه الحضور بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه.



وقدم الدكتور مهندس عبدالفتاح مطاوع نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه الأسبق والرئيس السابق لقطاع مياه النيل بوزارة للموارد المائية والري عرضا وافيا لتاريخ نهر النيل وطبيعة دول حوض النيل الجغرافية والجيولوجية واحتياجاتها من مياه النيل، مؤكدا أن مصر يصل استهلاكها للمياه الى 68 مليار متر مكعب وتبلغ حصتها من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب وباقي استهلاكها يأتي من مياه الأمطار والمياه الجوفية التي يعتبر أساسها مياه نهر النيل، مشيرا الى سبل زيادة حصة مصر من مياه نهر النيل عن طريق إنشاء سد عال جديد جنوب أسوان بمسافة 135 كم لتوفير 2 مليار متر مكعب من مياه البحر من بحيرة ناصر والمقدرة سنويا بعشرة مليارات متر مكعب هذا بالإضافة الى ضرورة استقطاب النوافذ المائية من مناطق المستنقعات بجنوب السودان والمقدرة بـ18 مليار متر مكعب مضيفا الى ضرورة الخروج من الوادي الضيق ومد شرايين جديدة من نهر النيل للتنمية الزراعية.



ومن جانبه تحدث الدكتور عباس الشراقي الخبير الدولي في مياه النيل وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة ورئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الافريقية حول الطبيعة الجيولوجية لدولة إثيوبيا وتطورات سد النهضة وما يسببه من إيجابيات وسلبيات لدولة إثيوبيا ودول حوض نهر النيل ومصر بصفة خاصة مؤكدا ان هذا السد يعد بمثابة اعتداء علي السيادة المصرية وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المنعقدة سنة 1891 و1902 و1906 و1993 وجميعها تنص علي عدم إقامة أي مشروعات على نهر النيل إلا بعد التشاور والاتفاق، مؤكدا أن مصر بفضل الله لن تعاني من الفقر المائي، وذلك بفضل السد العالي الذي يعد من أعظم 10 مشاريع على مستوى العالم وهو الحامي لمصر قديما وسيظل الحامي لها لما يقوم به من تخزين المياه كما ان الطبيعة الجيولوجية تجعل تدفق المياه اجباريا في مجراها الطبيعي في نهر النيل ولا توجد أي دولة من دول المنابع تستطيع منع تدفق الماء الي الاراضي المصرية مؤكدا ان السودان هي الأكثر استفادة من هذا السد الذي تعد سلبياته على الدولة الإثيوبية اكثر من إيجابياته لعدم القدرة علي تصريف االفائض من المياه خاصة أن مياه الأمطار لديها غزيرة وتعرضها للفيضانات.



واختتمت الدكتورة درية خيري وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الندوة أن مصر آمنة بفضل الله وطبيعتها الجغرافية وأنها لن تتهاون ابدا في حقها وسيادتها بين الدول، وقدم قرمان في ختام الندوة شهادات شكر وتقدير للدكتور عبدالفتاح والدكتور عباس والدكتورة درية لما بذلوه من جهد وما قدموا من معلومات قيمة وثمينة ولتشريفهم جامعة المنوفية.