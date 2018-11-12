الاتحاد الأوروبي: 6.8 مليار يورو منحة مشروع الإبداع في دول البحر المتوسط

قالت نائب سفير الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال إن مشروع الإبداع في دول حوض البحر المتوسط يتم تحت مظلة الاتحاد الأوروبي التي تقدم منحة بنحو 6.1 مليار يورو وهيئة التعاون الإنمائي الإيطالي التي تقدم نحو 700 ألف يورو بقيمة إجمالية بلغت 6.8 مليار يورو وذلك في الفترة من 2014 إلى 2019 لسبع دول هي (مصر، الجزائر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين وتونس).



جاء ذلك في كلمتها اليوم /الاثنين/ خلال ملتقى التشبيك والتوعية الأول لمركز تكنولوجيا الجلود لتعزيز التعاون في صناعة المنتجات الجلدية في مصر والذي يعقده مشروع الإبداع في دول حوض البحر المتوسط بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعة لرفع الوعي بأهمية دور المركز تحت عنوان (مركز تكنولوجيا الجلود: انطلاقة جديدة للابتكار في صناعة الجلود في مصر).



وأضافت دي وال، أنه في مصر يتم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات اليدوية، حيث إن الملتقى يستهدف التعاون مع المشروعات بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجال الأثاث والجلود.



وأوضحت أن الملتقى يهدف أيضا إلى الكشف عن حزمة الخدمات المصممة حديثا والتي سيقدمها المركز لسد الفجوة المتعلقة بعدم وجود أية خدمات لتنمية ودعم الأعمال في صناعة الجلود في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي في أوساط صناع ومصممي الجلود.



من جهتها، قالت مدير مركز تكنولوجيا الجلود عايدة زايد إن المركز سيقوم بدور رئيسي كمنصة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال الجلود، كما سيساعد على تفعيل دمج مصممي الجلود والمصنعين والشركات العاملة في هذا المجال في شبكة واحدة.



وأضافت زايد أن هذا المركز تأسس عام 2005 تحت مظلة مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة، لافتا إلى أن المجلس أقام 14 مركزا للتكنولوجيا والابتكار بهدف إلى تطوير الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية وتحسين جودة الإنتاج ومهارات العمل.



وأوضحت أن المراكز قدمت حتى الآن الدعم إلى حوالي 5 آلاف شركة، كما قامت بتشكيل فئة جديدة من المصممين والمبدعين الشباب بالإضافة إلى تسهيل أدوات التعاون الجماعي ودعم الأعمال والنمو من خلال مركز تكنولوجيا الجلود؛ لتعزيز روح المبادرة والتعاون المشترك بين القطاعات.



وأشارت إلى أن دعم مركز تكنولوجيا الجلود يتم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) من خلال مشروع (الإبداع في دول حوض المتوسط) والذي يموله الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية منذ عام 2017؛ بهدف توسيع نطاق خدمات المركز وجذب المزيد من الجهات الفاعلة مثل: رواد الأعمال في مجال الجلود والمصممين والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تمكين المركز لكي يعمل كمنصة رئيسية لتقديم الخدمات لدعم صناعه الجلود في مصر.



وذكرت أن حاضنات الأعمال التابعة للمركز تهدف إلى إنشاء منصة متكاملة تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبدعين في مجال الجلود من خلال توفير مساحات عمل مشتركة ومجموعة واسعة من الخدمات الفنية التي تهدف إلى تنمية المهارات، إلى جانب توفير الآلات والبرامج عالية التقنية مع الاهتمام بالتوجيه والتدريب من خلال البرامج التدريبية اللازمة؛ لتحويل الأفكار الإبداعية الجديدة والمبتكرة إلى نماذج واقعية مع تعزيز كفاءات ومهارات رواد الأعمال المبدعين لتعزيز تكامل سلاسل القيمة محليا ودوليا.



وأشارت زايد إلى أن برنامج حضانات الأعمال يدعم العلامات التجارية الجديدة ويساعد على تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق وتوفير فرص الأنشطة الخاصة بالتوعية والتسويق لعدد كبير من المصممين في مجال صناعة الجلود.





