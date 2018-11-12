رئيس الوزراء العراقي: جهاز مكافحة الإرهاب تجربة فريدة في الشرق الأوسط

اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن تجربة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي فريدة ومميزة من نوعها في الشرق الأوسط والعالم أجمع.



وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية - إن عبد المهدي زار مقر الجهاز ، واستمع لإيجاز كامل ومفصل حول آلية عمل الجهاز والمعارك التي خاضها وهو يذود عن شرف الوطن ووحدته.



وأشاد عبدالمهدي بالدور الريادي والكبير لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي . وقال إنه يسطر ملاحم البطولات في كل شبر من أرض العراق.