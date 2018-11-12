داليا زيادة: أؤيد إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية

قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، أؤيد بشدة مقترح إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية موضحة أن خانة الديانة متعلقة بعلاقة الإنسان بربه والدين الذي يختاره لنفسه لا يحتاج لأوراق رسمية .



وأضافت داليا زيادة في تصريح" لصدى البلد"إن خانة الديانة لا علاقة بها بوضع المواطن أو حالته أو طريقة تعامل الدولة معه، وهذا ما يقره الدستور المصري، وهو حرية العقيدة، وتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والاجتماعية، وبالتالي فإنها خطوة مهمة تأخرت كثيرًا.



وكان النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى"، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين.