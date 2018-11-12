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الخطوط الجوية الجزائرية: حركة الطيران عادية رغم الإضراب بمطار بومدين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:45 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش أن حركة الطيران بمطار هواري بومدين (المطار الرئيسي بالجزائر العاصمة) تسير بشكل اعتيادي رغم إضراب الفنيين وعمال الصيانة. 

وأضاف علاش، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين، أن إدارة الشركة ستخطر في الساعات القليلة القادمة الجهات القضائية بهذا الاضراب غير الشرعي مؤكدا أن القضاء سيكون هو الفيصل بين الطرفين.

وأكد أن الوضع المالي الحالي للشركة لا يسمح اطلاقا بمراجعة سلم الأجور، مشيرا إلى أن الشركة تضع هذا المطلب ضمن أولوياتها العاجلة. 

وقال إن "إدارة الشركة تقوم حاليا بإجراء مقاربة لمقارنة الأجور بين شركات الطيران للوصول الى ضبط سلم الأجور المناسب لكل موظفي الشركة".

وكان الفنيون وعمال صيانة الطائرات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية قد دخلوا الليلة الماضية في إضراب عن العمل بمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين"، مطالبين بتحقيق عدة مطالب ذات طبيعة مهنية واجتماعية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس نقابة تقنيي صيانة الطائرات احمد بوتومي، قوله إن "هذه الحركة الاحتجاجية غير منظمة وعفوية بادر بها مهندسو الطيران بشكل جماعي، دون أي غطاء نقابي، لمطالبة إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالعودة الى تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المبرمة بين ادارة المؤسسة والنقابة، مضيفا أن "الإضراب فوضوي لأن العمال قرروا البدء فيه دون اخذ موافقة النقابة أو استشارتها".

وأوضح أن الإضراب يشمل حتى الآن حوالي 120 موظفا من بينهم مهندسون وميكانيكيون بما يمثل حوالي 90 % من اجمالي عمال المطار.

يذكر أن نقابة تقنيي صيانة الطائرات بالجزائر تطالب منذ اكثر من عامين بثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في "العودة الى العدالة والانصاف" في سلم الاجور والعلاوات وفقا للاتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة الشركة والنقابة أيضا "الإسراع في ادماج العمال من ذوي عقود العمل المؤقتة" ووقف التوقيفات التعسفية لدى العمال والخصومات من الأجور دون أسباب وجيهة".


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