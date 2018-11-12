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رياضة

علاء ميهوب: ضياع اللقب الأفريقي نقطة انطلاق للأهلي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي أن هزيمة الأحمر أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يجب أن تكون نقطة انطلاق للفريق مرة أخرى.

وأضاف ميهوب، في تصريحات لبرنامج في التمانيات عبر اثير انرجي: "الترجي ليس أقوى من الناحية الفنية في الأهلي ولكن في مباراة الإياب كان الأهلي لا يستحق على الفوز في لقاء الإياب".

وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد إصلاحا شاملا على مستوى قطاع الكرة بالأهلي ورب ضارة نافعة بالخسارة أمام الترجي".

وأوضح: "أعتذر لجماهير الأهلي ودائما اعتدنا على إسعادكم ولكن الفترة القادمة ستشهد عودة الانتصارات وتدعيم الفريق بشكل قوي".
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