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أخبار البلد

فرنسا تدين مخططا إسرائيليا لإنشاء 792 وحدة استيطانية في شمال القدس

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:44 م
الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
محمد وديع
أدانت الخارجية الفرنسية قرارا إسرائيليا جديدا يتيح بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات القدس الشرقية.

وقال بيان للخارجية الفرنسية- ورد للموقع نسخة منه- إن هذه القرارات وأعمال الهدم والإجلاء التي تطال السكان الفلسطينيين في المنطقة "جيم" وخاصة في المنطقة المعروفة باسم "E1" تصبّ في الخطة عينها التي تهدد مباشرة استمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذه القرارات والتخلّي عن خطة الاستيطان، بغية صون حلّ الدولتين اللتين من المفترض أن تتخذان من القدس عاصمة لهما، وكررت باريس تمسّكها بهذا الحلّ.

وكانت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس قد صدّقت يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري على مخططات تشييد 792 وحدة سكنية في مستوطنَتَي رامات شلومو وراموت الواقعتين في شمال القدس.
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