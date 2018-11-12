تحديات مجتمع الأعمال فى ندوة بحضور وزير المالية مساء اليوم

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا، مساء اليوم الاثنين، بحضور وزير المالية الدكتور محمد المعيط، وذلك لمناقشة أهم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.





ومن المنتظر أن يتم مناقشة دور رجال الأعمال فى بناء الاقتصاد المصري، وإمكانية مساهمة المستثمرين المصريين بمشاريعهم المختلفة فى خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم.





تأتى الجلسة بحضور عدد من رجال الأعمال على رأسهم المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال واللواء جمال الخشن رئيس غرفة صناعة الأسمدة السابق، وحسن حسين، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين.





وأكد اللواء جمال الخشن، على ضرورة مشاركة رجال الأعمال في تقديم مقترحاتهم، مشيرًا إلى أن دور رجال الأعمال المصريين في النهوض بالاقتصاد المصري من خلال تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ لتعرض على وزير المالية خلال اللقاء.