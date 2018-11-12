ملك المغرب ينام في حفل إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.. فيديو

رصد مقطع فيديو تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العاهل المغربي محمد السادس أثناء غفلة نعاس وسن فيها أثناء حضوره فعاليات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.





وكشف الفيديو أن سنة النوم التي أصابت العاهل المغربي تزامنت مع كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكلمته خلال فعاليات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، و التي تحتضنها بلاده ويحضرها عدد من زعماء العالم.



