ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ملك المغرب ينام في حفل إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 03:49 م
ملك المغرب أثناء
ملك المغرب أثناء مشاركته في ذكرى الحرب العالمية الأولي
على صالح
رصد مقطع فيديو تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العاهل المغربي محمد السادس أثناء غفلة نعاس وسن فيها أثناء حضوره فعاليات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وكشف الفيديو أن سنة النوم التي أصابت العاهل المغربي تزامنت مع كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكلمته خلال فعاليات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، و التي تحتضنها بلاده ويحضرها عدد من زعماء العالم. 

ويظهر في الفيديو على يمين العاهل المغربي نجله وولي عهده الأمير الحسن، وعلى اليسار تجلس زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب إلى جواره وعلى يسارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
loading...

ترشيحاتنا

ملك المغرب ينام في حفل إحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.. فيديو

أمين عمر حكما لمباراة المقاصة أمام بيراميدز بالدورى الممتاز

مدينة عربية بين العشر مدن الأفضل للعيش حول العالم

ننشر أسماء حاجزى الإعلان التاسع لشقق أكتوبر داخل الأولوية

سفير السعودية في ألمانيا: ابن عمي ولي العهد بريء من دم خاشقجي

حكاية أول رحلة سفر لـ هند رستم.. تسببت في علقة ساخنة لصبي عاكسها

حقيقة إيقاف باتريس كارتيرون من قبل الكاف بعد نهائى أفريقيا

حكاية عربة قطار أنهت الحرب العالمية الأولى

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

التضامن تطلق مسابقة بين شباب 408 نوادي لتطوير العمل المؤسسي

شاهد.. أمطار غزيرة تخفي معالم برج خليفة بدبي

برلمانى يتهم وحدة الرصف بكفر الشيخ بتسهيل الاستيلاء على المال العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

فيديو

رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو
التخطيط: 95% من المشروعات في مصر متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر
نيفين جامع: الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟