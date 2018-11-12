وزير التنمية المحلية: 19,8 مليار جنيه لرصف الطرق

اعترف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بتردي أوضاع حالة الطرق الداخلية في عدد من محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم تغيير الأوضاع الحالية بحلول عام 2020.





وأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب حول تردي أوضاع حالة الطرق، أنه فور تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى منصب وزير التنمية المحلية شكل على الفور لجنة هندسية لدراسة أوضاع الطرق للعمل على رفع كفاءتها ، لافتا إلى أن هناك خطة عاجلة لرصف عدد من الطرق خلال الفترة الحالية وتم تخصيص 19,8 مليار جنيه لذلك الغرض.





وأكد الوزير أنه تم تخصيص 3.6 مليار جنيه لرصف الطرق فى الربع الاول تم إنفاق 575 مليون جنيه قائلا :"لا يوجد أثر واضح فى الوقت الحالى لأننا كنا فى وقت مناقصات وتم تسليم المواقع بالفعل للمقاولين".





وكشف وزير التنمية المحلية ، أن إجمالى ما تم إنفاقه على رصف الطرق خلال الـ4 سنوات الماضية بلغ 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هناك 1400 كيلو متر فى حاجة عاجله لرصفها.





وفيما يخص الإنارة أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتسليم الطرق وإنارته بعد الإنتهاء من أعمال الرصف ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتغيير اللمبات العادية بالطرق على لمبات الليد الموفرة وتم إعتماد 1,1 مليار جنيه لأعمال الإنارة.



