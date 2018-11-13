تعرف على حكم زيارة الزوجة لأمها دون علم الزوج

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة بزيارة أهلها دون علم الزوج ولكن بشرط معين بحسب المذهب الحنفي
وأضاف " وسام" في إجابته عن سؤال مضمونة " ولدتي قعيدة واخواتي معوقين وزوجي رافض زيارتي لأمي والا سيطلقني ماذا عليا ان افعل ؟ "، أنه بحسب المذهب الحنفي يجوز للمرأة المتزوجة زيارة بيت اهلها مرة واحدة في الاسبوع فقط ولو بغير إذن الزوج.
ونوه أمين الفتوى إلى ضرورة إقناع الزوج بلطف وتعريفه بأهمية طاعة الأم، طالما أن الزوجة لا يقصر طاعتها لأمها في مهام منزلها وواجباتها الزوجية.