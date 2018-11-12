جينا سليم في ندوة صدى البلد: دخلت الإعلام عن طريق الصدفة.. يسرا منحتني طاقة إيجابية في لدينا أقوال أخرى.. ولن أترك عملي كطبيبة نفسية بعد الاتجاه للتمثيل

سبب غريب وراء تغيير اسمي من جورجيت إلى جينا سليم

عملي ممثلة وطبيبة نفسية لم يؤثر على ابني

آسر ياسين اكتشف موهبتي التمثيلية

يسرا منحتني طاقة إيجابية وتبنتني فنيًا

لن أترك عملي كطبيبة نفسية بعد الاتجاه للتمثيل

دخلت الإعلام عن طريق الصدفة

استضاف موقع صدى البلد الفنانة والإعلامية جينا سليم للحديث عن مشاركتها في بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وأيضًا كواليس تعاونها مع يسرا من خلال هذا العمل.تحدثت "جينا" خلال الندوة عن خطوة اتجاهها للإعلام مؤخرًا وتقديمها أكثر من برنامج منه برنامج "قعدة ستات"، كما كشفت كواليس مشاركتها الإعلامي عمرو عبد الحميد في تقديم فقرة ببرنامج "رأي عام".في البداية أكدت جينا سليم أن اسمها الحقيقي هو جورجيت وقد بدأت مشوارها الفني به ولم تفكر في تغييره حتى تعرضت لموقف متكرر دفعها لاختيار اسم جينا.وقالت: "فوجئت بالعاملين في أي مسلسل أشارك فيه ينادوني ببتروجيت بدلًا من جورجيت ورغم أنه أمر كوميدي ولكني وجدت أن نطق اسمي صعب للبعض ولذلك قررت تغيير اسمي إلى جينا وهو الاسم الذي يناديني به بعض أصدقائي به كما أن نطقه سهل".وأكدت الفنانة والإعلامية أنها لا تواجه أي مشاكل أو صعوبات في التوفيق بين حياتها العملية وحياتها الأسرية وذلك رغم عملها في ثلاثة مجالات هي: الطب النفسي والتمثيل والتقديم التليفزيوني.وقالت: "عائلتي تساعدني في الاعتناء بطفلي في حال إنشغالي أي يوم عنه كما أنني اتبع معه سياسة التعويض، فإذا تغيبت عنه في يوم أحرص أن يكون اليوم التالي إجازة لكي أقضيه معه".وأكدت "جينا" أنها خلال عملها كاستشاري نفسي بمسلسل "30 يوم" التقت الفنان آسر ياسين وخلال مناقشتها معه التفاصيل الخاصة بدورها أكد لها أنها تمتلك القدرة أن تكون ممثلة.وأضافت: "بعدها التحقت بعدد من الورش التمثيلية واستفدت كثيرًا منها ثم تقدمت للمشاركة في بطولة مسلسل لدينا أقوال أخرى وبالفعل تم قبولي بالمسلسل".وتابعت: "منذ طفولتي وأنا أحلم أن أكون ممثلة ولكنني درست الطب النفسي بناءً على رغبة والدي وبالرغم من ذلك اكتشفت حبي الشديد لمجال علم النفس والذي وصلني لحلمي".وأكدت أنها تشعر بالراحة بالعمل مع النجمة يسرا ،والتي تعاونت معها لأكثر من مرة آخرها مسلسل "لدينا أقوال أخرى" والذي اعيد عرضه مؤخرًا على قناة on e .وقالت:" فى أول لقاء جمعني بيسرا امام الكاميرا قالت لي متمثليش واتكلمي بشكل طبيعي دون أي مبالغة وهو ما قمت به بالفعل وقد أشادت بي وبأدائي أمام الجميع وتصرفاتها جعلتني أشعر بحماس ورغبة للاستمرار في التمثيل وشعرت أنها تبنتني فنيًا".وأكدت "جينا" أنها لا تفكر فى ترك عملها كطبيبة معالجة للأمراض النفسية بعد اتجاهها للتمثيل والتقديم التليفزيوني، موضحة أنها تشعر بارتباط شديد بمرضاها وبهذا المجال الذي تسعى من خلاله لمساعدة أي شخص لا يشعر بالراحة في حياته.وأضافت أن عملها بالطب النفسي تأثر بشكل كبير بعد اتجاهها للتمثيل وتقديم البرامج، حيث لم تعد متواجدة في العيادة بشكل دائم.وأكدت أن دخولها مجال الإعلام جاء عن طريق الصدفة، حيث فوجئت أنهم يتواصلون معها للمشاركة ببرنامج قعدة ستات، واعتقدت وقتها أن استضافتها كضيفة، ولكن فوجئت بعد ذلك أن المسئولين بالبرنامج يريدون منها أن تكون واحدة من المذيعات، وقد وافقت على العرض، وبعد ذلك رشحها الإعلامي عمرو عبد الحميد من أجل تقديم فقرة معه ببرنامجه رأي عام بعنوان "هو وهي" وتناقش المشاكل الزوجية والأسرية من خلال هذه الفقرة.