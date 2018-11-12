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محافظات

محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:57 م
محافظ المنوفية يشهد
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل
مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية واللواء أركان حرب أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى نموذج محاكاة لإقامة معسكر الإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع الكوارث أو الحالات الطارئة بالاستاد الرياضي بشبين الكوم.

بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة والعميد أركان حرب عمرو أبو زيد رئيس فرع التخطيط والتدريب والعميد أركان حرب خالد حجاج مساعد القائد للأزمات والعميد أركان حرب محمود شبايك رئيس لجنة هيئة عمليات القوات المسلحة والمقدم وائل على إبراهيم المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام، يأتى هذا فى إطار تنفيذ محافظة المنوفية التدريب العملي المشترك ( صقر 36) بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري وهيئة عمليات القوات المسلحة لمواجهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة في الفترة ما بين 11 وحتى 13 نوفمبر 2018.

حيث استمع المحافظ ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبى إلى شرح تفصيلى لمخطط المعسكر والمتضمن 64 خيمة مجهزة ويشمل الإقامة والإعاشة، بالإضافة إلى تزويد المعسكر بكافة الخدمات من صحة وتموين ، كما يتضمن المعسكر خيم للمعيشة وخيم إدارية وخيم خدمية ( مسجد – كنيسة- مطبخ – مطعم )، كما تفقد المحافظ خيمة الأحوال المدنية ( السجل المدنى ) حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بعمل سجل يتضمن بيانات جميع أفراد المعسكر من حيث ( الاسم – العنوان – رقم التليفون – الحالة الإجتماعية والصحية ) للمتابعة الجيدة للأسر المتضررة فى حالة الأزمة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن مشروع التدريب " صقر 36" يأتى ضمن خطة الدولة لصقل مهارة الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث والكارثة للتصدي لهذه الأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها بما يثبت جاهزية المجتمع في الصمود لمجابهة الأزمات بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، موجها الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة لتعاونها مع المحافظة فى مواجهة الأزمات والكوارث من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
محافظ المنوفية يشهد محاكاة معسكر الإيواء العاجل لكيفية التعامل مع الأزمات بشبين الكوم
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