ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أبو سعدة: إلغاء خانة الديانة يمكن أن يساعد في مواجهة التميز

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
أماني نوار
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن إلغاء خانة الديانة من الاوراق الرسمية يساعد على مواجهة التمييز.

وقال أبو سعدة في تصريح "لصدى البلد " إذا كان البرلمان يرغب في إزالة كافة أشكال التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو الدين أو لأي سبب يجب فورا إصدار قانون مفوضية منع التمييز بشأنها المسئولة عن تلقى كافة القضايا المتعلقة بالتميز والعمل على إزالة أسبابها. 

وأشار أبو سعدة الى إن الدستور المصري الصادر في 2014 نص على تشكيل مفوضية منع التميز وتم تقديمه لمجلس النواب وذلك لإصدار قانون تأسيس المفوضية موضحا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل كثيرا من الشكاوى المتعلقة بالتمييز ويجب أن يكون هناك إمكانية للتحقيق في مثل هذه الشكاوى والتصدي لها. 
loading...

ترشيحاتنا

المشدد ١٠سنوات و15 مليون جنيه غرامة لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

محمود فايز عن أقوى كلاسيكو فى العالم: هو حد ممكن يفتكرنا دلوقتي

إنطلاق أعمال مؤتمر باليرمو حول ليبيا في إيطاليا بحضور الرئيس السيسي

النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم في مجموعه

شاهد.. وزير خارجية بريطانيا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين

شاهد.. ياباني وزوجته ينظفان شوارع الزمالك

ترودو: المخابرات الكندية استمعت لتسجيلات تركية لما حدث لخاشقجي

الرئيس السيسي يصل إيطاليا للمشاركة في مؤتمر باليرمو

الزمالك يبدأ أولى خطوات ضم نجم المقاصة قبل الأهلي

فيديوجراف.. ذبحت زوجها وصنعت منه شوربة أطعمتها للأطفال

حقيقة إيقاف باتريس كارتيرون من قبل الكاف بعد نهائى أفريقيا

رئيس نادي الاتحاد السعودي: الأهلى يضع العراقيل في طريقنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

فيديو

السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو
رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟