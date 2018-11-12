أبو سعدة: إلغاء خانة الديانة يمكن أن يساعد في مواجهة التميز

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن إلغاء خانة الديانة من الاوراق الرسمية يساعد على مواجهة التمييز.



وقال أبو سعدة في تصريح "لصدى البلد " إذا كان البرلمان يرغب في إزالة كافة أشكال التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو الدين أو لأي سبب يجب فورا إصدار قانون مفوضية منع التمييز بشأنها المسئولة عن تلقى كافة القضايا المتعلقة بالتميز والعمل على إزالة أسبابها.



وأشار أبو سعدة الى إن الدستور المصري الصادر في 2014 نص على تشكيل مفوضية منع التميز وتم تقديمه لمجلس النواب وذلك لإصدار قانون تأسيس المفوضية موضحا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل كثيرا من الشكاوى المتعلقة بالتمييز ويجب أن يكون هناك إمكانية للتحقيق في مثل هذه الشكاوى والتصدي لها.

