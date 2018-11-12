نائب السفير الأمريكي: ريادة الأعمال تؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب..صور

حضرت نائب السفير الأمريكي دورثي شيا صباح اليوم الي الركن الأمريكي بمكتبة المعادي بمناسبة بداية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال2018.



وبهذه المناسبة ستستضيف السفارة الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأمريكية بالإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر هذا العام مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى إشراك الشباب المصري وتنشيط البنية الأساسية لريادة الأعمال في مصر.



وفقًا لتصريح نائب السفير الأمريكي دورثي شيا: "يعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال2018 هو الذكرى الحادية عشرة لهذه الفعالية السنوية ويمثل تفاني حكومة الولايات المتحدة في تشجيع ريادة الأعمال على مستوى العالم كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي وزيادة الرخاء العالمي.



وأضافت نائب السفير الامريكي : تؤدي ريادة الأعمال إلى خلق فرص عمل للشباب وجعل الأسواق أكثر قدرة على المنافسة."