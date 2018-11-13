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مرأة

ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:14 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
رشا عوني
تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفلاتها الغنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث أحيت عدة حفلات في عدة مدن مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، ودعمتها بنشر صورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخلال الفترة الماضية بدت ملامح الحمل تظهر بشكل واضح على نانسي عجرم.

وكشفت نانسي عجرم مؤخرًا عن حملها ببنت لتكون بذلك أمًا لثلاث بنات، وخلال حفلاتها في الفترة الماضية ظهرت بعدة فساتين قصيرة كان أبرزها من تصميم جورج حقيبة.
ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور
ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور
ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور
ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور
ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور
ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور
ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور
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