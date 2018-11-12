مرور السويس يشدد على الالتزام بخط سير ميكروباص الموشى

قامت إدارة مرور السويس بقيادة العميد محمد عبدالله رشاد بتكليف الرائد احمد سعد بالتعاون مع لجنة الإشراف على المواقف برئاسة اللواء عبدالعظيم بالتنبيه على سائقى خط الموشى بالإلتزام بخط السير والذى يمر من منطقة تعاونيات البحر الأحمر بالسير من شارع سور نادى السلام ومن يخالف ذلك يطبق عليه القانون بوقف رخصة السير لمدة شهر وغرامة ألف جنيه .



وتم سحب رخص أحد السائقين وعرضه على مكتب قائد مرور السويس للإتخاذ ضده الإجراءات القانونية وضبط وإحضار لسيارة مخالفة أخرى بناءا على الشكوى المقدمة ضدهما من أحد سكان تعاونيات البحر الأحمر.

