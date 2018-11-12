ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

انطلاق ملتقى المرأة القيادية اليوم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:28 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
رحبت الدكتورة منال العبسي، عضو مجلس أمناء مجلس المرأة العربية، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بأعضاء ومستشاري مجلس المرأة العربية المشاركون بملتقى "المرأة القيادي" المسار من التمكين إلى الريادة والابتكار".

ينطلق مساء اليوم، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، ويشارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية والنواب والهيئات القانونية وقيادات وخبراء في مجالات متعددة منها "الاقتصاد، والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، والابتكار، والقانون، وحقوق الملكية الفكرية، والإعلام، وإدارة الأزمات " وممثلي عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المرأة من مختلف الدول العربية، موجهة التحية أيضا السيدة لينا مكرزل، رئيس مجلس المرأة العربية، لإصرارها على إقامة الملتقى للعام الثاني علي التوالي في مصر، للتأكيد بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وقالت "العبسي" في بيان لها، إن الهدف من إقامة هذا الملتقى الإقليمي والذي يعد الرابع من نوعه يأتي امتدادًا لجهود المجلس في متابعة القضايا المتعلقة بالمرأة، والتعريف بالدور الذي تقوم به القيادات في مختلف الدول العربية لزيادة الإنتاج والاستثمار وتطوير الاقتصاد، وأثره الإيجابي على التنمية المستدامة.

وأضافت عضو مجلس الأمناء، أن المجلس يحرص علي رفع وعي وقدرات المرأة العربية والوصول بها إلي أعلي مستويات الكفاءة في العمل والإنتاج والعطاء، لتكون قادرة علي مواجهة متطلبات المستقبل ووضع خطة المسار من التمكين إلى الريادة وصولا لصناعة الابتكار.
loading...

ترشيحاتنا

ياسر عرفات الأب.. حكاية لقب أبو عمار وأبنائه الـ 75

النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم في مجموعه

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

محمود فايز عن أقوى كلاسيكو فى العالم: هو حد ممكن يفتكرنا دلوقتي

رسميا.. ميسي يتسلم جائزتي البيتشيتشي وأفضل لاعب في الليجا

بعد إثارته للجدل.. معلومات لا تعرفها عن قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

كريم السبكي يكشف حقيقة تعاقد حمو بيكا على فيلم جديد

تركيا ترد على وزير خارجية فرنسا بعد تكذيب أردوغان حول وفاة خاشقجي

إنطلاق أعمال مؤتمر باليرمو حول ليبيا في إيطاليا بحضور الرئيس السيسي

صلاح يسافر متخفيًا قبل لقاء مصر وتونس

مصلحة الضرائب: مد ساعات العمل إلى 8 مساء لاستقبال ممولي الضرائب

شاهد.. سخرية هاني شاكر من حمو بيكا ومجدي شطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

فيديو

السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو
رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟