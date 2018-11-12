انطلاق ملتقى المرأة القيادية اليوم

رحبت الدكتورة منال العبسي، عضو مجلس أمناء مجلس المرأة العربية، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بأعضاء ومستشاري مجلس المرأة العربية المشاركون بملتقى "المرأة القيادي" المسار من التمكين إلى الريادة والابتكار".



ينطلق مساء اليوم، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، ويشارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية والنواب والهيئات القانونية وقيادات وخبراء في مجالات متعددة منها "الاقتصاد، والتعليم والصحة، وريادة الأعمال، والابتكار، والقانون، وحقوق الملكية الفكرية، والإعلام، وإدارة الأزمات " وممثلي عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المرأة من مختلف الدول العربية، موجهة التحية أيضا السيدة لينا مكرزل، رئيس مجلس المرأة العربية، لإصرارها على إقامة الملتقى للعام الثاني علي التوالي في مصر، للتأكيد بأن مصر بلد الأمن والأمان.



وقالت "العبسي" في بيان لها، إن الهدف من إقامة هذا الملتقى الإقليمي والذي يعد الرابع من نوعه يأتي امتدادًا لجهود المجلس في متابعة القضايا المتعلقة بالمرأة، والتعريف بالدور الذي تقوم به القيادات في مختلف الدول العربية لزيادة الإنتاج والاستثمار وتطوير الاقتصاد، وأثره الإيجابي على التنمية المستدامة.



وأضافت عضو مجلس الأمناء، أن المجلس يحرص علي رفع وعي وقدرات المرأة العربية والوصول بها إلي أعلي مستويات الكفاءة في العمل والإنتاج والعطاء، لتكون قادرة علي مواجهة متطلبات المستقبل ووضع خطة المسار من التمكين إلى الريادة وصولا لصناعة الابتكار.