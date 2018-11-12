جامعة بنها تشارك في ورشة عمل التعليم عبر التقنيات الحديثة بالأردن

شاركت جامعة بنها في ورشة عمل عن التعليم عبر التقنيات الحديثة نظمها اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمقر الاتحاد بالعاصمة الاردنية عمان، وذلك من خلال مشاركة الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على العلاقات العلمية والثقافية بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي.



وأكد الدكتور الجيزاوي، أن الورشة كانت تهدف إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية واكتساب المهنية في تصميم وتطوير موارد علمية الكترونية تدعم عملية التعليم المدمج، والتعرف على أحدث انظمة ومنتجات التعلم عبر التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن ورشة العمل شارك فيها عدد من الجامعات العربية من مصر واﻻردن والعراق وفلسطين وغيرها من الدول العربية.

