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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يناقش تطبيق المنظومة الإلكترونية وسد عجز المدرسين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:02 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
ناقش د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مع مديري العموم تطبيق المنظومة الالكترونية على مستوى المحافظة ومن ضمنها جميع المؤسسات التعليمية وذلك يرجع لاختيار بورسعيد أول محافظة الكترونية بحلول عام ٢٠١٩ على مستوى الجمهورية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة الموقف النهائى لمعالجة الزيادة والنقص للمعلمين وسد العجز ببعض المدارس، حيث تم تكليف المديرين العموم كل فى اختصاصه بمتابعة ذلك وإعطاء التعليمات بتنفيذ نشرات النقل لسد العجز نهائيا.

وقد حضر الاجتماع أحمد أبو الدهب وكيل المديرية وشريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية وعلاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام وشريف ابو هيبة مدير عام ادارة الشئون المالية والادارية وهانى صقر مدير ادارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تطبيق المنظومة الإلكترونية وسد عجز المدرسين
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تطبيق المنظومة الإلكترونية وسد عجز المدرسين
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تطبيق المنظومة الإلكترونية وسد عجز المدرسين
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