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تعليم

إطلاق اسم الشهيد أحمد صبري عبد الغفار على مدرسة العزيزية الابتدائية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 04:59 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد أحمد صبري علي عبد الغفار، على مدرسة العزيزية الابتدائية الجديدة التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح.

أكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية؛ من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة العزيزية الابتدائية الجديدة بمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد أحمد صبري علي عبد الغفار، علي المدرسة العزيزية الإبتدائية الجديدة مركز ومدينة منيا القمح.

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