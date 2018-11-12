الأوقاف ترصد مكافآت مجزية للإبلاغ عن المعتدين على مال الوقف

أعلنت وزارة الأوقاف عن تخصيص مكافأة مالية لكل من يرشد بالمستندات عن أي أراض أو ممتلكات أو عقارات أو أعيان وقف غير مدارة بمعرفة الوزارة، مؤكدة أنه في حالة جدية المعلومات سيتم الاتصال بصاحب البلاغ لمقابلة وكيل الوزارة المختص، مع صرف مكافأة مجزية حال صحة المعلومات.



كان وزير الأوقاف أعلن في وقت سابق، أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف المعروض حاليا على البرلمان سيسهم في تنمية مال الوقف وتعظيم عوائده لصرفها في مصارفها الشرعية، وأن القيادة السياسية حريصة على الضوابط الشرعية والقانونية لحماية الوقف وتصرفاته.



وأضاف الوزير، أن عائدات الأوقاف تصرف في مصارفها الشرعية وبالضوابط القانونية، وأن وزارة الأوقاف قد خصصت هذا العام المالي 2018/ 2019 م مبلغ 300 مليون جنيه، لأعمال البر وخدمة المجتمع من عائدات الوقف، إضافة إلى نحو مائة مليون جنيه من مواردها الذاتية الأخرى.