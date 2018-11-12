انفجار خط الصرف الصحي الرئيسي بالخصوص .. صور

انفجر الخط الرئيسى لشبكة الصرف الصحى بشارع الرشاح المردوم بمدينة الخصوص بالقليوبية، مما أدى بدوره إلى تعطل حركة المرور بالشارع إلى جانب ظهور طفح كبير بالشارع من مياه الصرف الصحى.



من ناحيته أكد سامى صالح رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية، أنه تفقد موقع عطل بشبكة الصرف الصحى بشارع الرشاح المردوم وشارع المطبعة وذلك فور إبلاغه بالموقف برفقة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالخصوص وذلك لمتابعة التعامل مع الموقف .



كما انتقل إلى الموقع على رأس فريق عمل من الفنيين المتخصصين بالشركة وتم الدفع بسيارات الشفط التى تعاملت مع الموقف حتى تم إصلاح جميع الاعطال.



وأوضح رئيس مدينة الخصوص أنه تم استخدام حفار وسيارة لشفط المياه بالمنطقة وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال الإصلاحات.



