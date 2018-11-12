ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انفجار خط الصرف الصحي الرئيسي بالخصوص .. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:15 م
انفجار خط الصرف الصحى
انفجار خط الصرف الصحى الرئيسى بالخصوص
إبراهيم الهوارى
انفجر الخط الرئيسى لشبكة الصرف الصحى بشارع الرشاح المردوم بمدينة الخصوص بالقليوبية، مما أدى بدوره إلى تعطل حركة المرور بالشارع إلى جانب ظهور طفح كبير بالشارع من مياه الصرف الصحى.

من ناحيته أكد سامى صالح رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية، أنه تفقد موقع عطل بشبكة الصرف الصحى بشارع الرشاح المردوم وشارع المطبعة وذلك فور إبلاغه بالموقف برفقة رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالخصوص وذلك لمتابعة التعامل مع الموقف .

كما انتقل إلى الموقع على رأس فريق عمل من الفنيين المتخصصين بالشركة وتم الدفع بسيارات الشفط التى تعاملت مع الموقف حتى تم إصلاح جميع الاعطال.

وأوضح رئيس مدينة الخصوص أنه تم استخدام حفار وسيارة لشفط المياه بالمنطقة وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال الإصلاحات.

انفجار خط الصرف الصحي الرئيسي بالخصوص .. صور
انفجار خط الصرف الصحي الرئيسي بالخصوص .. صور
انفجار خط الصرف الصحي الرئيسي بالخصوص .. صور
loading...

ترشيحاتنا

رئيس نادي الاتحاد السعودي: الأهلى يضع العراقيل في طريقنا

حقيقة إيقاف باتريس كارتيرون من قبل الكاف بعد نهائى أفريقيا

بعد إثارته للجدل.. معلومات لا تعرفها عن قط ياسمين عبد العزيز الأغلى في العالم

#فضيحه_أردوغان_بجلاجل تجتاج تويتر.. ومغردون: يتاجر بالدماء

ننشر أسماء حاجزى الإعلان التاسع لشقق أكتوبر داخل الأولوية

إحباط محاولة انتحارى الهجوم على كمين فى العريش بحزام ناسف.. صور

منتخب مصر يصل برج العرب استعدادًا لمواجهة تونس .. صور

مفيدة شيحة: 5 أشياء تجعل المرأة تفقد جاذبيتها أمام الرجل ..فيديو

مفاجأة .. الأهلى لم يتقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الترجي

اللاعب الوحيد الذي خسر 3 نهائيات أفريقية متتالية.. مرتين مع الأهلي ومرة مع الزمالك

المقاولون العرب يفوز على الداخلية بهدفين دون رد في الدوري

نجم الأهلي السابق: عبد الله السعيد وراء ضياع اللقب الإفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

فيديو

السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو
رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟