احمي نفسك من التسمم الغذائي بـ3 طرق سهلة

يتعرض الكثير منا إلى حالات من التسمم الغذائي عند تناول أكلات سريعة من الخارج دون معرفة مدى نظافتها أو جودتها وصلاحيتها للتناول، ليصبح التسمم ومشاكل المعدة أمرًا شائعًا في مجتمعنا الذي يعتمد شبابه على الأكلات الجاهزة السريعة.



وفي تقرير نشره موقع صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أشار إلى 3 طرق سهلة وبسيطة للحماية من التسمم الغذائي وفقًا لخبراء من منظمة " تشويس" الأسترالية، منها :



1-عدم تناول الخبز أو أي سلعة بها جزء متعفن حتى لو قمت بقطعه، فالقطع لن يحمي بقية السلعة من انتشار البيكتريا بها.



2-تجنب تناول الدجاج المجمد ذو الملمس الناعم، فهذه إشارة إلى أنه بدأ في الذوبان والتحلل ليصبح غير قابل للاستهلاك الأدمي.



3- تجنب حفظ الطعام في درجات الحرارة ما بين 5 درجات و60 درجة، حيث أن البيكتريا تنمو وتتكاثر أقل أو أكثر من هذه الدرجات.



